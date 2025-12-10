PDIP Surabaya Mulai Operasikan Dapur Umum Bulanan, Sasar Ojol hingga Penyapu Jalan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya mulai mengoperasikan program Dapur Umum Gotong Royong, Rabu (10/12).

Program tersebut dijalankan rutin tanggal 10 setiap bulannya dengan sasaran pengemudi ojek online, juru parkir, tukang becak, penyapu jalan, serta pekerja informal lainnya.

Pada pelaksanaan perdana, sebanyak 500 paket makanan dibagikan kepada warga yang melintas di depan kantor DPC PDIP Surabaya, Jalan Setail.

Pembagian berlangsung sejak pagi dan sempat menimbulkan antrean panjang, namun tetap tertib dan tidak mengganggu arus lalu lintas.

Penanggung jawab program, Khusnul Khotimah menjelaskan bahwa pembentukan dapur umum merupakan instruksi langsung dari DPP PDI Perjuangan.

“Setiap tanggal 10 kami diminta membuat dapur umum. Masakannya dibagikan kepada warga yang membutuhkan, seperti ojek online, penyapu jalan,” ujarnya.

Menurut Khusnul, kegiatan ini dijalankan secara gotong royong oleh kader mulai tingkat DPC, PAC, hingga ranting.

UMKM binaan partai juga dilibatkan, terutama dalam penyediaan bahan makanan. Ke depan, dia menargetkan lebih banyak UMKM kecamatan terlibat dalam produksi dan distribusi.