Kahuripan Nirwana Makin Dilirik, Ini Strategi Barunya Bersama AREBI

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kahuripan Nirwana, kawasan perumahan terpadu yang dikembangkan PT Mutiara Masyhur Sejahtera, resmi menjalin Perjanjian Kerja Sama Massal dengan Asosiasi Real Estate Broker Indonesia (AREBI) DPD Jawa Timur.

Kolaborasi perdana ini menjadi langkah strategis untuk memperluas jaringan pemasaran dan memastikan informasi produk perumahan tersampaikan secara lebih profesional.

Acara penandatanganan kerja sama digelar di Nirwana Ballroom, Hotel Aston Sidoarjo dan dihadiri 40 kantor agen sales anggota AREBI Jawa Timur. Sebagai simbol dimulainya kolaborasi, tujuh kantor agen sales dipilih untuk menandatangani perjanjian mewakili seluruh jaringan AREBI di provinsi tersebut.

Sales Manager PT Mutiara Masyhur Sejahtera Lecta Charlotte mengatakan kerja sama ini memperkuat komitmen perusahaan dalam menghadirkan hunian terpadu yang sehat, nyaman, dan bernilai investasi jangka panjang.

“Dengan dukungan broker profesional AREBI, kami ingin memastikan masyarakat mendapatkan akses lebih mudah terhadap hunian sehat di Kahuripan Nirwana sekaligus memahami nilai tambah kawasan ini sebagai aset properti yang menjanjikan,” ujar Lecta.

Melalui kemitraan ini, anggota AREBI DPD Jawa Timur resmi menjadi mitra pemasaran Kahuripan Nirwana. Kredibilitas AREBI diyakini mampu meningkatkan kepercayaan konsumen serta memperluas jangkauan pemasaran secara berkelanjutan.