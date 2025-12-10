Perkuat Armada Logistik, PT Tako Anugerah Koporasi Terima 10 Unit Mitsubishi Fuso

jatim.jpnn.com, SURABAYA - PT Tako Anugerah Koporasi menerima penyerahan 10 unit tahap pertama Mitsubishi Fuso Fighter X FM65F TH 4x2 dari PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors (KTB), distributor resmi kendaraan niaga Mitsubishi Fuso di Indonesia.

Penyerahan unit berlangsung di dealer PT Murni Berlian Motors Surabaya, Rabu (10/12).

Momen ini bukan sekadar seremoni, melainkan bukti nyata kepercayaan pelaku usaha terhadap ketangguhan varian Tractor Head terbaru yang diluncurkan pada September 2025 lalu dan mulai dijual pada Oktober 2025.

PT Tako Anugerah Koporasi memilih unit ini untuk memperkuat armada distribusi logistik mereka, meyakini performa tangguh unit ini mampu menjawab tantangan operasional bisnis yang dinamis.

Sales Marketing Director PT KTB Aji Jaya menyampaikan apresiasi mendalam atas kepercayaan yang diberikan.

"Secara khusus, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada PT Tako Anugerah Koporasi.

Menurutnya, keputusan memilih Fighter X FM65F Tractor Head 4x2 sebagai armada bisnis merupakan sebuah kebanggaan bagi pihaknya.

“Ini membuktikan sebagai andalan bisnis sejati, produk Mitsubishi Fuso terus dipercaya sebagai partner dalam mendukung operasional bisnis yang krusial,” ungkap Aji.