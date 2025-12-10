Dari Sayur Asem Jadi Keripik! Kreasi Mahasiswa UC Ini Tembus Top 4 SIAL Interfood

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Tiga mahasiswa Program Studi Teknologi Pangan, Fakultas Pariwisata Universitas Ciputra (UC) Surabaya, yakni Devina Angela, Melvina Tjian, dan Cindy Kristina sukses mencuri perhatian di ajang SIAL Innovation yang diadakan SIAL Interfood Jakarta 2025.

Berbekal kreativitas memadukan cita rasa lokal, mereka menciptakan vegetable chips berbahan dasar sayur asem dan menembus jajaran Top 4.

Inovasi tersebut bermula dari eksperimen sederhana. Sebelumnya, mereka mengolah stroberi, nanas, dan jagung menjadi keripik. Namun, keinginan menghadirkan camilan yang lebih otentik mendorong mereka memilih cita rasa sayur asem-hidangan khas Nusantara yang akrab bagi masyarakat Indonesia.

Sentuhan inspirasi dari produk kimchi peserta asal Korea Selatan kemudian membuat mereka memadukan unsur asam segar untuk menciptakan karakter rasa yang unik.

“Yang membuat keripik ini berbeda adalah proses pengolahannya. Kami memanfaatkan seluruh serat sayuran, tanpa penggorengan, sehingga lebih sehat untuk dikonsumsi,” ujar Devina, Rabu (10/12).

Dia menjelaskan bahan sayur seperti labu siam, jagung, kubis, serta campuran oat dihaluskan lalu dibumbui gula Jawa, asam Jawa, dan bumbu sayur asem. Adonan itu kemudian dicetak dan dikeringkan selama 20 jam pada suhu 80 derajat celcius menggunakan mesin dehydrator.

Cara tersebut menjaga keripik tetap renyah tanpa tambahan minyak, sekaligus mempertahankan kandungan serat dan vitamin.

“Kami ingin menciptakan camilan yang sehat, tetap enak, tetapi tidak menghilangkan rasa asli sayur asem,” ujarnya.