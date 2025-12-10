Pria yang Ditemukan Tak Bernyawa di Tepi Rel Kereta Lamongan Ternyata Anggota Polisi

jatim.jpnn.com, LAMONGAN - Seorang pria yang ditemukan tak bernyawa di tepi rel kereta api di wilayah Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Lamongan, Senin (8/12) malam ternyata seorang anggota polisi.

"Jenazah yang ditemukan di pinggir rel KA di Kab Lamongan, berdasarkan hasil proses identifikasi dan penyelidikan memang benar yang bersangkutan merupakan anggota Polda Jatim," kata Kasi Humas Polres Lamongan Ipda M Hamzaid (10/12).

Hamzaid mengungkapkan identitas korban ialah Briptu FA (24) anggota Polda Jawa Timur.

Saat ini, pihaknya tengah melakukan penyelidikan terkait penyebab meninggalnya Briptu FA. Namun, dugaan sementara dikarenakan kecelakaan.

"Diduga yang bersangkutan mengalami kecelakaan KA. Namun penyebab pasti meninggalnya masih dalam penyelidikan," kata Hamzaid.

Diberitakan sebelumnya, seorang pria ditemukan tak bernyawa di tepi rel kereta api di wilayah Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Lamongan, Senin (8/12) malam.

Temuan tersebut pertama kali dilaporkan oleh petugas keamanan Stasiun Lamongan yang melihat tubuh korban tergeletakz di titik KM 187+5 jalur Lamongan–Surabaya.

“Laporan masuk sekitar pukul 22.30 WIB dan langsung ditindaklanjuti oleh jajaran Polsek Lamongan Kota,” ujarnya.