JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Pria yang Ditemukan Tak Bernyawa di Tepi Rel Kereta Lamongan Ternyata Anggota Polisi

Pria yang Ditemukan Tak Bernyawa di Tepi Rel Kereta Lamongan Ternyata Anggota Polisi

Rabu, 10 Desember 2025 – 16:08 WIB
Pria yang Ditemukan Tak Bernyawa di Tepi Rel Kereta Lamongan Ternyata Anggota Polisi - JPNN.com Jatim
Seorang pria ditemukan tak bernyawa di tepi rel kereta api di wilayah Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Lamongan, Senin (8/12) malam. Foto: Humas Polres Lamongan

jatim.jpnn.com, LAMONGAN - Seorang pria yang ditemukan tak bernyawa di tepi rel kereta api di wilayah Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Lamongan, Senin (8/12) malam ternyata seorang anggota polisi.

"Jenazah yang ditemukan  di pinggir rel KA di Kab Lamongan, berdasarkan hasil proses identifikasi dan penyelidikan memang benar yang bersangkutan merupakan anggota Polda Jatim," kata Kasi Humas Polres Lamongan Ipda M Hamzaid (10/12).

Hamzaid mengungkapkan identitas korban ialah Briptu FA (24) anggota Polda Jawa Timur.

Baca Juga:

Saat ini, pihaknya tengah melakukan penyelidikan terkait penyebab meninggalnya Briptu FA. Namun, dugaan sementara dikarenakan kecelakaan.

"Diduga yang bersangkutan mengalami kecelakaan KA. Namun penyebab pasti meninggalnya masih dalam penyelidikan," kata Hamzaid.

Diberitakan sebelumnya, seorang pria ditemukan tak bernyawa di tepi rel kereta api di wilayah Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Lamongan, Senin (8/12) malam.

Baca Juga:

Temuan tersebut pertama kali dilaporkan oleh petugas keamanan Stasiun Lamongan yang melihat tubuh korban tergeletakz di titik KM 187+5 jalur Lamongan–Surabaya.

“Laporan masuk sekitar pukul 22.30 WIB dan langsung ditindaklanjuti oleh jajaran Polsek Lamongan Kota,” ujarnya. 

Polisi ungkap identitas pria yang ditemukan tak bernyawan di tepi rel Lamongan, ternyata
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   Lamongan Temuan jenazah pria lamongan pria tewa tepi rel kereta api jenazah pria lamongan

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU