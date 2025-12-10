JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Surabaya Siapkan Aturan Baru: Semua Parkir Wajib Nontunai, Penolak Akan Didenda

Surabaya Siapkan Aturan Baru: Semua Parkir Wajib Nontunai, Penolak Akan Didenda

Rabu, 10 Desember 2025 – 15:33 WIB
Surabaya Siapkan Aturan Baru: Semua Parkir Wajib Nontunai, Penolak Akan Didenda - JPNN.com Jatim
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Foto: Ardini Pramitha/JPNN.com

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemerintah Kota Surabaya menetapkan kebijakan baru yang mengubah total sistem perparkiran di Kota Pahlawan. 

Mulai 2026, seluruh pembayaran parkir, baik di tempat usaha maupun tepi jalan umum hanya dapat dilakukan melalui metode nontunai menggunakan kartu uang elektronik seperti e-toll atau e-money.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyatakan digitalisasi parkir menjadi langkah penting untuk memastikan pendapatan kota lebih transparan.

Baca Juga:

Seluruh pengelola usaha yang memungut pajak parkir wajib beralih ke sistem digital, bahkan bagi tempat usaha baru, penggunaan sistem ini menjadi syarat perizinan.

“Kami telah menyampaikan instruksi kepada seluruh pengusaha yang memungut pajak parkir di tempat usahanya, bahwa sistem parkir mereka harus beralih menggunakan digitalisasi,” kata Eri, Rabu (10/12).

Eri menjelaskan Pemkot memberikan dua opsi digitalisasi, yakni pemasangan palang otomatis atau penggunaan pembayaran nontunai dengan kartu prabayar.

Baca Juga:

“Langkah ini diambil setelah evaluasi kebijakan pembayaran parkir QRIS sebelumnya yang dianggap kurang efektif karena masyarakat tetap memilih membayar secara tunai,” ujarnya. 

Untuk mempercepat implementasi, Pemkot bekerja sama dengan perbankan, salah satunya Bank Mandiri, guna menyediakan perangkat pembayaran di lapangan.

Pemkot Surabaya bakal terapkan pembayaran digital untuk atur sistem parkir di Kota Pahlawan
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   Wali Kota Surabaya Kota Surabaya parkir digital penerapan parkir digital

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU