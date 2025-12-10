Cuaca Malang Hari ini, Selama Seharian Gerimis dan Hujan Lebat di Kawasan Ini

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Rabu (10/12) untuk kota maupun kabupatennya.

Paginya cerah dan cerah berawan di seluruh kawasan.

Siang dan sore hujan ringan atau gerimis di seluruh kawasan.

Malamnya cerah berawan dan berangin di seluruh kawasan.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Paginya Jabung, Kasembon, Ngantang, Pakis, Pakisaji, Pujon, Tajinan, Tumpang, dan Wagir. Kawasan lainnya cerah hingga berawan.

Siang dan sore hujan lebat disertai petir melanda Jabung, Ngantang, dan Tumpang. Kawasan lainnya cerah hingga gerimis.

Malamnya hujan lebat disertai petir melanda Ngantang. Gerimis menegguyur Dau, Karangploso, Kasembon, Poncokusumo, dan Pujon. Kawasan lainnya cerah hingga berawan dan berangin.