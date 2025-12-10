Cuaca Surabaya Hari ini, Pagi Sampai Malam Gerimis Mengintai Kawasan Berikut

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Surabaya hari ini, Rabu (10/12).

Paginya hujan ringan atau gerimis mengguyur Asem Rowo, Benowo, Bubutan, Dukuh Pakis, Gayungan, Gubeng, Gunung Anyar, Jambangan, Karang Pilang, Lakarsantri, Pakal, Sambikerep, Sawahan, Sukomanunggal, Tandes, Tegalsari, Tenggilis Mejoyo, Wiyung, Wonocolo, dan Wonokromo. Kawasan lainnya cerah.

Siangnya hujan lebat disertai petir melanda Asem Rowo, Dukuh Pakis, Gayungan, Jambangan, Karang Pilang, Lakarsantri, Sambikerep, Sawahan, Sukomanunggal, Tandes, Tegalsari, Tenggilis Mejoyo, Wiyung, dan Wonocolo. Kawasan lainnya cerah hingga gerimis.

Sorenya cerah berawan hingga gerimis di seluruh kawasan.

Malamnya gerimis masih mengguyur seluruh kawasan. Beberapa jam kemudian cerah.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota Surabaya selama seharian berada di 24-33 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 27 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca di Surabaya hari ini, selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)