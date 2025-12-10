Cuaca Jawa Timur 10 Desember 2025, Gerimis & Hujan Lebat Melanda Wilayah Berikut

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Rabu (10/12).

Paginya hujan ringan atau gerimis mengguyur Bangkalan, Jember, Kota Mojokerto, Kota Surabaya, Madiun, Sidoarjo, dan Sumenep. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Siangnya hujan lebat disertai petir melanda Bojonegoro, Kota Batu, Kota Surabaya, Lamongan, Magetan, dan Ponorogo. Gerimis mengguyur Bondowoso, Gresik, Jombang, Kota Madiun, Kota Malang, Kota Mojokerto, Madiun, Mojokerto, Nganjuk, Ngawi, Pasuruan, Sampang, Sidoarjo, Situbondo, dan Tuban.

Sorenya hujan lebat disertai petir melanda Bojonegoro, Kota Batu, Lamongan, Magetan, dan Ponorogo. Gerimis mengguyur Jombang, Kota Surabaya, Mojokerto, dan Tuban. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Malamnya hujan lebat disertai petir melanda Kota Batu, Pacitan, dan Pasuruan. Gerimis mengguyur Bojonegoro, Jombang, Kota Surabaya, Lamongan, Mojokerto, Sumenep, dan Tuban. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di angka 16-32 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 24-27 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca hari ini untuk seluruh kabupaten dan kota di Jatim. Selamat beraktivitas.