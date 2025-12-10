JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Kejari Kota Madiun Selamatkan Aset Negara Rp2,25 Miliar Milik PT KAI

Kejari Kota Madiun Selamatkan Aset Negara Rp2,25 Miliar Milik PT KAI

Rabu, 10 Desember 2025 – 11:06 WIB
Kejari Kota Madiun Selamatkan Aset Negara Rp2,25 Miliar Milik PT KAI - JPNN.com Jatim
Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejari Kota Madiun Afifful Barir di Madiun, Selasa (9/12/2025). ANTARA/Louis Rika

jatim.jpnn.com, MADIUN - Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Madiun berhasil menyelamatkan aset negara berupa tanah dan bangunan senilai Rp2,25 miliar yang sebelumnya dikuasai pihak lain. Aset tersebut merupakan milik PT KAI (Persero).

Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejari Kota Madiun, Afifful Barir, mengatakan penyelamatan aset dilakukan selama periode Januari hingga 5 Desember 2025.

"Aset itu berupa tanah dan bangunan milik PT KAI (Persero) yang berhasil diselamatkan dari sebelumnya dikuasai oleh penyewa yang tidak memenuhi kewajiban," ujar Afifful di Madiun, Selasa.

Baca Juga:

Selain penyelamatan aset, Seksi Datun juga mencatat pemulihan keuangan negara senilai Rp322,6 juta. Nilai tersebut berasal dari pemulihan premi BPJS Ketenagakerjaan dan pelunasan tunggakan pajak restoran.

Rinciannya, pemulihan premi BPJS Ketenagakerjaan mencapai Rp228,60 juta, sedangkan pelunasan pajak restoran dan rumah makan sebesar Rp93,59 juta.

"Untuk pemulihan dari pajak restoran diperkirakan jumlahnya masih akan bertambah sebab para wajib pajak ada yang menyanggupi untuk membayar hingga 15 Desember 2025," katanya.

Baca Juga:

Afifful menjelaskan kejaksaan, melalui fungsi jaksa pengacara negara, berwenang membantu pemerintah daerah dan lembaga negara dalam pengamanan aset, penyelamatan aset publik yang dikuasai pihak lain, hingga pemulihan keuangan negara akibat tunggakan pajak maupun premi BPJS.

Kejaksaan juga dapat memberi bantuan hukum, pertimbangan hukum, serta tindakan hukum lain baik di dalam maupun di luar pengadilan dalam perkara perdata dan tata usaha negara.

Kejari Madiun menyelamatkan aset negara milik PT KAI senilai Rp2,25 miliar dan memulihkan keuangan negara Rp322,6 juta dari BPJS dan pajak restoran.
Sumber Antara
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   kejari kota madiun penyelamatan aset negara aset pt kai pajak restoran Kejari Madiun

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU