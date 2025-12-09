Pria di Lamongan Ditemukan Tewas di Tepi Rel Kereta, Polisi Lakukan Penyelidikan

jatim.jpnn.com, LAMONGAN - Seorang pria ditemukan tak bernyawa di tepi rel kereta api di wilayah Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Lamongan, Senin (8/12) malam.

Kasi Humas Polres Lamongan Ipda M Hamzaid mengatakan, temuan tersebut pertama kali dilaporkan oleh petugas keamanan Stasiun Lamongan yang melihat tubuh korban tergeletakz di titik KM 187+5 jalur Lamongan–Surabaya.

“Laporan masuk sekitar pukul 22.30 WIB dan langsung ditindaklanjuti oleh jajaran Polsek Lamongan Kota,” ujar Hamzaid.

Usai menerima laporan tersebut, Polsek Lamongan Kota bersama anggota segera menuju lokasi dan mendapati korban sudah dalam kondisi meninggal di sisi rel

Petugas kemudian mengevakuasi jenazah ke rumah sakit untuk pemeriksaan medis. Setibanya di lokasi, petugas juga berkoordinasi dengan Samapta dan Unit Identifikasi Satreskrim Polres Lamongan untuk proses identifikasi.

“Hasil identifikasi menunjukkan korban berinisial FA, laki-laki, warga Made, Kecamatan Lamongan,” katanya.

Keluarga korban telah dihubungi untuk penanganan lebih lanjut. Sementara itu, polisi masih berupaya mengungkap penyebab pasti kematian korban.

“Saat ini penyelidikan masih berjalan untuk mengetahui apa yang terjadi sebelum korban ditemukan di area rel tersebut,” pungkas Hamzaid. (mcr23/jpnn)