SGN Kirim 10 Truk Bantuan Logistik untuk Korban Banjir di Langkat & Deli Serdang

Selasa, 09 Desember 2025 – 19:37 WIB
PT SGN saat menyalurkan bantuan logistik kepada warga terdampak banjirndi Kabupaten Langkat dan Deli Serdang. Foto: Dok. PT SGN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - PT Sinergi Gula Nusantara (SGN), anak perusahaan PTPN III Holding Perkebunan menyalurkan bantuan logistik untuk warga terdampak banjir di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, Senin (8/12). 

Perusahaan yang bergerak di sektor komoditas gula itu menyalurkan bantuan berupa gula, beras, telur, minyak goreng, dan mi instan ke Posko Stabat di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Langkat serta Posko Secanggang yang melayani tiga desa, yakni Karang Anyar, Perkotaan, dan Karang Gading.

Direktur Utama PT SGN Mahmudi mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian perusahaan terhadap masyarakat yang tengah menghadapi bencana.

“Kami ingin memastikan kebutuhan dasar warga tetap terpenuhi dan membantu percepatan pemulihan aktivitas mereka. SGN berkomitmen untuk selalu hadir saat masyarakat membutuhkan,” ujar Mahmudi, Selasa (9/12).

Dia mengapresiasi BPBD Kabupaten Langkat yang terus bekerja dalam pemulihan bencana, termasuk mengoperasikan dapur umum yang menyalurkan ribuan paket makanan kepada para pengungsi.

Menurutnya, banjir besar menerjang sejumlah wilayah di Sumatera Utara setelah hujan dengan intensitas tinggi mengguyur dalam beberapa hari terakhir. Ribuan warga terpaksa mengungsi dan membutuhkan bantuan logistik.

Komisaris Utama PT SGN Dedy Supratman yang turut hadir dalam penyaluran bantuan menyebut SGN akan terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah dalam penanganan banjir.

“Kami bersinergi dengan pemerintah, termasuk BNPB. Kemarin SGN melalui Kementerian Pertanian mengirimkan 10 truk gula dan makanan siap saji. Semoga bantuan ini dapat meringankan beban masyarakat,” ujarnya.

Redaktur & Reporter : Arry Dwi Saputra

