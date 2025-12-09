Jelang Nataru, Polisi Perketat Pengamanan Surabaya & Soroti Maraknya Balap Liar

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Polrestabes Surabaya meningkatkan pola pengamanan kota lewat patroli berlapis menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Pengamanan ini tak hanya difokuskan pada kelancaran arus lalu lintas, tetapi juga pada pencegahan aksi balap liar yang masih sering muncul di sejumlah titik.

Kapolrestabes Surabaya Kombes Luthfie Sulistiawan menjelaskan pihaknya sudah menyiapkan beberapa pola patroli terjadwal.

Pada pagi hari, petugas menggelar kegiatan hoofdbureau bersinar untuk menjaga kelancaran mobilitas masyarakat. Sementara pada malam hari, seluruh jajaran ditugaskan dalam patroli intensif untuk menjaga keamanan kota.

“Kalau malam hoofdbureau menyala, itu berarti kita menggelar patroli dari malam hingga pagi,” ujar Luthfie, Selasa (9/12).

Menurutnya, salah satu fokus pengamanan adalah mencegah balap liar yang kerap melibatkan remaja.

Meski razia dilakukan hampir setiap malam, aksi serupa terus bermunculan. Karena itu, Luthfie menilai upaya penindakan perlu diimbangi pendekatan lebih luas bersama Pemerintah Kota Surabaya.

“Razia saja tidak cukup. Kami perlu pemikiran komprehensif, bagaimana bersama-sama menyiapkan ruang atau wadah agar anak-anak ini bisa menyalurkan hobi secara benar,” ungkapnya.