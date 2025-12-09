Damkar Catat 2.305 Kasus Evakuasi di 2025, Paling Banyak Penyelamatan Hewan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Surabaya mencatat 2.306 insiden evakuasi yang ditangani sepanjang Januari hingga November 2025.

Kepala DPKP Kota Surabaya Laksita Rini Sevriani mengungkapkan dari jumlah tersebut, evakuasi hewan mendominasi dengan 1.424 kasus, evakuasi manusia sebanyak 358 kasus, kendaraan 137 kasus, objek alam 231 kasus, objek lainnya 163 kasus, dan bangunan sebanyak 3 kasus.

“Lonjakan tertinggi laporan terjadi pada November 2025. Peningkatan kasus ini terutama dipicu faktor alam, yakni tingginya curah hujan,” ujar Rini, Selasa (9/12).

Rini menjelaskan curah hujan yang tinggi memicu dua jenis insiden utama, yakni banjir dan evakuasi hewan liar.

Pada kasus banjir, tim DPKP Surabaya segera merespons dengan membantu penyedotan air. Volume air yang besar turut mengganggu habitat alami hewan, sehingga ular dan biawak mencari tempat aman di permukiman warga.

“Peristiwa ini, di mana air memaksa hewan naik ke permukaan, menjadi penyebab utama tingginya permintaan evakuasi yang segera ditindaklanjuti oleh petugas Damkar (sebutan tim DPKP),” katanya.

Selain menangani bencana dan kebakaran, DPKP Surabaya dikenal sebagai instansi yang memberikan layanan serba bisa atau all-giver.

Petugas DPKP siap merespons berbagai jenis permintaan darurat yang masuk, baik melalui kunjungan langsung warga maupun melalui call center 112.