Dari Jatim untuk Aceh & Sumatera, SIER Kirim Bantuan Kemanusiaan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - PT SIER menunjukkan komitmen kemanusiaannya melalui Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Kali ini, anggota Holding BUMN Danareksa itu menyalurkan bantuan untuk warga terdampak bencana di wilayah Sumatera.

Bantuan tersebut berupa kebutuhan pokok seperti beras, mi instan, minyak goreng, sarden, susu formula, air mineral, pampers, pembalut, pakaian layak pakai, serta perlengkapan harian lainnya.

Prosesi penyerahan dilakukan di Kantor BPBD Jawa Timur dan diterima langsung Kepala Pelaksana BPBD Jatim Gatot Soebroto.

Gatot menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang berkontribusi, termasuk PT SIER.

“Kami mengucapkan terima kasih atas solidaritas masyarakat Jawa Timur, termasuk dukungan dari perusahaan-perusahaan dan pemerintah daerah. Salah satunya dari PT SIER yang turut peduli terhadap saudara-saudara kita di Sumatra,” ujar Gatot.

Dia memastikan seluruh bantuan akan disalurkan secara terkoordinasi agar tepat sasaran. BPBD Jatim juga masih membuka ruang partisipasi publik hingga 11 Desember 2025 sebelum seluruh bantuan dikirim melalui jalur distribusi resmi.

Sementara itu, Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan PT SIER Jefri Ikhwan Maarif menjelaskan bantuan tidak hanya berasal dari anggaran TJSL, tetapi juga hasil penggalangan karyawan SIER.

“Terima kasih kepada seluruh karyawan yang telah ikut berdonasi. Ini membuktikan semangat kemanusiaan di SIER terus hidup dan menjadi budaya,” kata Jefri.