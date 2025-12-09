JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Alasan Polda Jatim Copot Sementara AKBP William dari Jabatan Kapolres Tuban, Ternyata

Alasan Polda Jatim Copot Sementara AKBP William dari Jabatan Kapolres Tuban, Ternyata

Selasa, 09 Desember 2025 – 16:10 WIB
Alasan Polda Jatim Copot Sementara AKBP William dari Jabatan Kapolres Tuban, Ternyata - JPNN.com Jatim
Kabid Humas Polda Jatim Kombes Jules Abraham Abast. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - AKBP William Cornelis Tanasale (WT) dicopot dari jabatannya sebagai Kapolres Tuban per 8 Desember 2025. 

Pencopotan itu diduga terkait laporan yang menyebut WT meminta setoran dari anggota dan memotong anggaran operasional di lingkungan Polres Tuban.

Dugaan tersebut tercantum dalam Surat Perintah Kapolda Jawa Timur Nomor Sprin/2611/XII/KEP/2025 yang ditandatangani Kapolda Jatim Irjen Nanang Avianto pada Senin (8/12).

Baca Juga:

“(Dasar) Laporan Hasil Penyelidikan Nomor R/LHP-361/XII/2025/Paminal tanggal 8 Desember 2025 tentang adanya dugaan AKBP William Cornelis Tanasale menekan anggota untuk setoran dalam jumlah besar dan memotong anggaran operasional Polres Tuban,” demikian bunyi kutipan dalam surat tersebut.

Kabid Humas Polda Jatim Kombes Jules Abraham Abast membenarkan pencopotan WT. Namun, dia enggan menjelaskan alasan detailnya. 

Jules hanya menyebut WT sedang menjalani pemeriksaan internal oleh Propam.

Baca Juga:

“AKBP WT saat ini sedang menjalani proses pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut oleh Propam terkait informasi yang diterima,” ujar Jules, Selasa (9/12).

Menurutnya, pencopotan dilakukan sebagai prosedur standar ketika ada anggota yang tengah diperiksa.

AKBP William dicopot dari Kapolres Tuban setelah muncul laporan dugaan permintaan setoran dan pemotongan anggaran. Propam turun tangan.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   Polda Jatim kapolres tuban dicipot pencopotan kapolres William Cornelis Tanasale setoran anggota polisi

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU