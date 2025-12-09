Aice Got You! Panggung Crispymu! Surabaya, Anak Muda Tunjukkan Kreativitas Tanpa Batas

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Halaman Timur Balai Pemuda Surabaya menjadi pusat perhatian selama tiga hari berturut-turut. Ratusan anak muda dari berbagai penjuru Kota Pahlawan tumplek blek unjuk bakat di ajang Aice Got You! Panggung Crispymu!.

Para peserta datang membawa ragam karya, dari vokal, dance, hingga kreasi tradisional kontemporer-semuanya dinilai dalam satu panggung yang dikemas meriah.

Senior Brand Manager Aice Group Sylvana Zhong mengatakan Surabaya selalu menghadirkan energi berbeda di setiap gelaran.

“Surabaya punya kemampuan mengubah hal sederhana menjadi perayaan besar. Aice hadir bukan sekadar membawa es krim, tetapi menjadi bagian dari kebersamaan dan kebahagiaan kecil yang membuat hari lebih berarti,” ujar Sylvana, Selasa (9/12).

Di luar panggung, antusiasme pengunjung tak kalah ramai. Zona permainan Aice seperti Human Claw Machine, Catch Stick Crispy Balls, hingga AI Photobooth nyaris tak pernah sepi. Area DIY gantungan kunci menjadi tempat berkumpulnya peserta dan pengunjung yang saling berinteraksi.

Kemeriahan acara juga dibarengi meningkatnya minat masyarakat terhadap program Stik Crispy Balls Berhadiah Mobil. Hadiah smartphone, motor, hingga dua unit mobil menjadi daya tarik tersendiri.

Acara ini ditonton ribuan peserta baik secara langsung maupun melalui live streaming di tiga platform media sosial Aice Indonesia. Total views mencapai ratusan ribu.

Surabaya menjadi penutup yang paling meriah, menampilkan keberanian, kreativitas, dan karakter kuat Arek Suroboyo.