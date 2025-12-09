Kapolda Jatim Copot Kapolres Tuban, Kombes Agung Ditunjuk Jadi Plt

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kapolda Jawa Timur Irjen Nanang Avianto mencopot AKBP William Cornelis Tanasale (WT) dari jabatan Kapolres Tuban. Posisi tersebut untuk sementara diisi Kombes Agung Setyo Nugroho sebagai pelaksana tugas (Plt).

Informasi itu tertuang dalam Surat Perintah Nomor Sprin/2611/XII/KEP/2025 yang ditandatangani Kapolda Jatim pada Senin, 8 Desember 2025. Dalam surat tersebut, AKBP William dimutasi menjadi perwira menengah (Pamen) Polda Jatim, sedangkan tugas kepolisian di Polres Tuban diambil alih Kombes Agung.

Kabid Humas Polda Jatim Kombes Jules Abraham Abast membenarkan pencopotan tersebut. Dia menyebut AKBP William diberhentikan sementara karena sedang menjalani pemeriksaan internal oleh Propam.

“AKBP WT saat ini sedang menjalani proses pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut oleh Propam terkait informasi yang diterima,” kata Jules, Selasa (9/12).

“Sebagai bagian dari prosedur, yang bersangkutan diberhentikan sementara dari tugasnya hingga pemeriksaan selesai,” imbuh dia.

Untuk menjaga pelayanan kepada masyarakat, Kapolda Jatim menunjuk Kombes Agung sebagai pejabat pengganti sementara.

“Kombes Agung sebagai pengganti sementara untuk memastikan pelayanan masyarakat di Polres Tuban tetap berjalan sebagaimana mestinya,” ujarnya.

Terkait dugaan adanya permintaan setoran dari anggota maupun pemotongan anggaran operasional sebagaimana disebut dalam dokumen yang beredar, Jules enggan merinci. Dia hanya menegaskan Propam masih bekerja.