Unesa Galang Dana & Lelang Jersey Bertanda Tangan Bantu Korban Banjir Sumatera

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Universitas Negeri Surabaya (Unesa) menggelar aksi solidaritas besar untuk membantu korban banjir di Sumatera melalui kegiatan doa bersama, penggalangan dana, dan lelang barang-barang istimewa milik civitas academica di Auditorium Rektorat, Kampus II Lidah Wetan, Senin (8/12)

Selama penggalangan dana tersebut, kampus telah menghimpun dana mencapai Rp148 juta. Barang yang dilelang memiliki nilai emosional dan historis, termasuk jersey bertanda tangan pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong, raket atlet para-badminton Leani Ratri Oktila peraih emas Paralympic Tokyo 2020 dan Paris 2024, serta jersey milik pemain Timnas Marselino Ferdinan dan Rachmat Irianto.

Barang-barang tersebut menarik antusiasme civitas dan menjadi penopang terbesar dalam total dana yang terkumpul.

Wakil Rektor IV Unesa Dwi Cahyo Kartiko mengatakan aksi penggalangan dana ini merupakan wujud kepedulian nyata keluarga besar Unesa terhadap masyarakat Sumatera yang sedang mengalami musibah.

“Kepedulian itu tidak berhenti di program keringanan UKT bagi mahasiswa terdampak. Hari ini kami menggalang dana dan melelang produk Unesa, yang seluruh hasilnya akan diserahkan untuk membantu korban bencana banjir di Sumatera,” ujar Dwi.

Dwi menyebut solidaritas nasional penting untuk memastikan pemulihan masyarakat berjalan lebih cepat.

“Dengan kebersamaan dan gotong royong, kita bisa melewati bencana ini dan bangkit darinya,” ucapnya.

Direktur Pencegahan dan Penanggulangan Isu Strategis (PPIS) Mutimmatul Faidah menambahkan bahwa Unesa telah memetakan jumlah mahasiswa asal Sumatera yang terdampak.