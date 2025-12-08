Peduli Sesama, Warung di Surabaya Gratiskan Makanan Bagi Mahasiswa Aceh & Sumatera

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kepedulian terhadap sesama ditunjukkan Warung Makan Arfa di Jalan Ketintang nomor 164 Surabaya melalui program berbagi makanan gratis bagi mahasiswa asal Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat yang terdampak bencana dan kesulitan menerima kiriman dari keluarga.

Program ini digagas pemilik warung sejak akhir pekan lalu dan langsung menarik perhatian masyarakat.

Putra dari pemilik Warung Makan Arfa Yusuf Ilham menjelaskan bahwa inisiatif ini bermula dari keprihatinan terhadap kondisi mahasiswa asal Aceh, Sumatera Utara, dan wilayah Sumatera lain yang sedang menempuh pendidikan di Surabaya.

“Program ini cuma sedekah saja. Banyak isu di media yang bilang aktivitas di Aceh terganggu, terutama mahasiswa yang orang tuanya kesulitan transfer uang. Kami hanya ingin mereka yang sedang puasa atau sedang kesulitan tetap bisa makan,” ujar Yusuf, Senin (8/12).

Menurutnya, mahasiswa perantauan kerap mengalami tekanan ketika kiriman uang telat. Mereka harus memikirkan biaya indekos, kebutuhan kuliah, hingga makan sehari-hari.

“Kadang mahasiswa bisa putus asa kalau kiriman uang kurang. Kami cuma ingin membantu,” katanya.

Program ini mulai diumumkan pada Sabtu malam melalui pemasangan banner di depan warung. Meski belum banyak mahasiswa yang datang, Yusuf mengaku sudah mendapat cerita langsung dari pelanggan asal Aceh tentang kondisi sulit di daerah tersebut.

“Dia cerita kalau di sana sudah rata semua, mati listrik, aktivitas terhenti. Transfer uang pun sulit. Komunikasi dengan orang tua juga enggak mudah,” jelasnya.