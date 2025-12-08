Program Diskon Nataru KAI Daop 8 Surabaya Diminati, 53 Ribu Tiket Ludes Terjual

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Program potongan harga tiket kereta api sebesar 30 persen untuk periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026 mendapat sambutan luar biasa dari masyarakat.

PT KAI Daop 8 Surabaya mencatat sebanyak 53.447 tiket diskon telah terjual hingga 8 Desember 2025.

Manager Humas KAI Daop 8 Surabaya Luqman Arif mengatakan dalam program ini pihaknya menyediakan 171.444 kursi untuk perjalanan menggunakan kereta api kelas ekonomi komersial.

Total ada 25 KA reguler komersial serta 3 KA tambahan komersial yang disiapkan untuk melayani mobilitas masyarakat selama Nataru.

“Penjualan lebih dari 53 ribu tiket diskon hingga saat ini mencerminkan antusiasme masyarakat yang sangat tinggi terhadap layanan KAI. Kami mengimbau pelanggan untuk segera memesan tiket karena kuota diskon terbatas dan sangat cepat terjual,” ujar Luqman, Senin (8/12).

Luqman menyebut program diskon ini merupakan bentuk komitmen KAI untuk menghadirkan perjalanan yang lebih ramah di kantong selama libur panjang.

“Program diskon ini kami hadirkan untuk memberikan kesempatan lebih luas kepada masyarakat menikmati perjalanan yang aman, nyaman, dan ekonomis selama periode libur Nataru. Kami terus berupaya menghadirkan layanan terbaik dengan harga yang semakin kompetitif,” katanya.

Dengan permintaan yang terus meningkat, KAI Daop 8 Surabaya mengimbau masyarakat untuk segera merencanakan keberangkatan dan mengamankan tiket sesuai jadwal yang diinginkan.