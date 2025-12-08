DNA Salmon hingga Goat Milk Jadi Andalan Tren Self-Care Premium Tahun Ini

JPNN.com

Senin, 08 Desember 2025 – 20:02 WIB
Tren self-care premium 2025 terus meningkat. Konsumen kini lebih selektif memilih body care, skincare, hingga hair care yang aman, efektif, dan berbahan premium seperti DNA Salmon dan Goat Milk. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Tren self-care premium terus menunjukkan peningkatan sepanjang 2025 seiring makin selektifnya konsumen dalam memilih produk perawatan diri. Masyarakat kini tak hanya mengejar hasil instan, tetapi juga keamanan dan efektivitas jangka panjang.

Gaya hidup yang serba cepat membuat kebutuhan terhadap bahan aktif berkualitas tinggi ikut meningkat. Produk yang mampu memperbaiki kondisi kulit dari dalam kini menjadi pilihan utama.

Kesadaran masyarakat untuk merawat kulit tubuh juga mengalami lonjakan signifikan.

“Kami melihat konsumen mulai memahami bahwa kulit tubuh juga membutuhkan perhatian khusus, bukan hanya wajah,” ujar PR Liora Beauty Dodi dalam keterangan tertulis, Senin (8/12).

Perubahan tren ini dipicu oleh meningkatnya masalah kulit kering, kusam, serta melemahnya skin barrier. Karena itu, kategori body care tumbuh pesat karena masyarakat mencari solusi yang lebih spesifik.

Menjawab kebutuhan tersebut, LIORA menghadirkan Goat Milk Niacinamide Barrier Booster Body Serum. Produk ini memadukan Goat Milk sebagai pelembap alami dengan Extract CICA untuk menenangkan kulit.

Goat Milk diketahui kaya protein dan vitamin yang membantu memulihkan kulit dehidrasi. Dengan penggunaan rutin, kulit terasa lebih halus dan nyaman.

Sementara itu, Niacinamide berfungsi meratakan warna kulit sekaligus memperkuat skin barrier. Dikombinasikan dengan CICA, produk ini tetap lembut namun efektif.

Konsumen kini lebih selektif memilih body care, skincare, hingga hair care yang aman, efektif, dan berbahan premium seperti DNA Salmon dan Goat Milk.
