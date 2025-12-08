DNA Salmon hingga Goat Milk Jadi Andalan Tren Self-Care Premium Tahun Ini

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Tren self-care premium terus menunjukkan peningkatan sepanjang 2025 seiring makin selektifnya konsumen dalam memilih produk perawatan diri. Masyarakat kini tak hanya mengejar hasil instan, tetapi juga keamanan dan efektivitas jangka panjang.

Gaya hidup yang serba cepat membuat kebutuhan terhadap bahan aktif berkualitas tinggi ikut meningkat. Produk yang mampu memperbaiki kondisi kulit dari dalam kini menjadi pilihan utama.

Kesadaran masyarakat untuk merawat kulit tubuh juga mengalami lonjakan signifikan.

Baca Juga: Brand Lokal Moell Bawa Skincare Anak Indonesia ke Panggung Internasional

“Kami melihat konsumen mulai memahami bahwa kulit tubuh juga membutuhkan perhatian khusus, bukan hanya wajah,” ujar PR Liora Beauty Dodi dalam keterangan tertulis, Senin (8/12).

Perubahan tren ini dipicu oleh meningkatnya masalah kulit kering, kusam, serta melemahnya skin barrier. Karena itu, kategori body care tumbuh pesat karena masyarakat mencari solusi yang lebih spesifik.

Menjawab kebutuhan tersebut, LIORA menghadirkan Goat Milk Niacinamide Barrier Booster Body Serum. Produk ini memadukan Goat Milk sebagai pelembap alami dengan Extract CICA untuk menenangkan kulit.

Baca Juga: Moell Jadi Skincare Anak Indonesia Pertama yang Go International

Goat Milk diketahui kaya protein dan vitamin yang membantu memulihkan kulit dehidrasi. Dengan penggunaan rutin, kulit terasa lebih halus dan nyaman.

Sementara itu, Niacinamide berfungsi meratakan warna kulit sekaligus memperkuat skin barrier. Dikombinasikan dengan CICA, produk ini tetap lembut namun efektif.