Pria di Blitar Ditemukan Tewas di Dalam Mobil, Diduga Kehabisan Oksigen

jatim.jpnn.com, BLITAR - Seorang pria berinisial S warga Dusun Gaprang II, Desa Gaprang, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, ditemukan tewas di dalam mobil Kijang bernomor polisi AG 1876 WK, Senin (8/12) sekitar pukul 05.30 WIB.

Kasubsi PIDM Sihumas Ipda Putut Siswahyudi menjelaskan kejadian itu bermula saat korban berpamitan kepada keluarganya tidur di dalam mobil Kijang yang terparkir di depan rumah.

Aktivitas itu sering dilakukan oleh korban karena ingin menemani ibu kandungnya yang tak jauh dari rumahnya.

“Kebiasaan korban selalu tidur di dalam mobil Kijang dengan kondisi pintu serta kaca ditutup rapat,” kata Putut, Senin (8/12).

Keesokan harinya, saat anaknya mencoba mengecek keberadaan ayahnya ternyata sudah dalam keadaan meninggal dunia.

Berdasarkan hasil visum luar, korban diperkirakan meninggal 5–6 jam sebelum ditemukan.

Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuhnya dan kematian diduga disebabkan kehabisan oksigen akibat kondisi mobil yang tertutup rapat.

“Penyebab korban meninggal dunia diduga karena kehabisan oksigen,” jelasnya.