HCML Gelar Festival Pesisir 4 di Gili Genting, Angkat Budaya Lengghi Khas Sumenep

Senin, 08 Desember 2025 – 16:10 WIB
HCML Gelar Festival Pesisir 4 di Gili Genting, Angkat Budaya Lengghi Khas Sumenep
HCML menggelar Festival Pesisir 4 di Gili Genting, Sumenep, dengan mengangkat budaya Lengghi sebagai simbol keramahan serta upaya pelestarian budaya dan pemberdayaan masyarakat pesisir. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SUMENEP - Husky-CNOOC Madura Limited (HCML), salah satu kontraktor Kontrak Kerja Sama SKK Migas, menggelar Festival Pesisir 4 di Taman Desa Galis, Kecamatan Gili Genting, Kabupaten Sumenep, Sabtu (6/12) malam.

Festival bertajuk Lengghi: Ekspresi Budaya Gili Genting itu digelar sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat pesisir sekaligus upaya pelestarian budaya lokal serta peningkatan kreativitas, keterampilan, dan kesejahteraan warga.

Lengghi merupakan ujung perahu khas masyarakat pesisir yang berbentuk semi melengkung ke dalam dengan dua bilah kayu yang menjepit papan perahu di kedua sisi. Bentuk ini melambangkan dua tangan terbuka yang menjadi simbol keramahan dan keterbukaan.

Budaya Lengghi juga mencerminkan nilai silaturahmi dan sikap menerima tamu dengan penuh kehangatan sebagai bagian dari identitas sosial masyarakat Pulau Gili Genting.

Tema Lengghi sengaja diangkat pada Festival Pesisir 4 untuk menegaskan bahwa pariwisata tidak hanya soal keindahan alam, tetapi juga tentang manusia dan nilai-nilai luhur budaya lokal.

Manager Regional Office and Relations HCML Jawa Timur, Hamim Tohari, mengatakan Festival Pesisir 4 merupakan komitmen HCML dalam memberdayakan masyarakat sekaligus melestarikan budaya lokal.

“Tujuannya agar nilai-nilai luhur budaya itu tetap dipahami oleh generasi berikutnya dan tidak luntur di tengah masyarakat,” kata Hamim.

Hamim menyampaikan terima kasih kepada Pemkab Sumenep, tokoh masyarakat, dan seluruh warga atas dukungan terhadap operasional HCML dalam mengelola sumber daya alam sektor migas.

HCML menggelar Festival Pesisir 4 di Gili Genting, Sumenep, dengan mengangkat budaya Lengghi sebagai simbol keramahan serta upaya pelestarian budaya.
