Geger Mayat Mengapung di Bengawan Madiun, Diduga Terbawa Arus Sejak Minggu Malam

Senin, 08 Desember 2025 – 15:03 WIB
Petugas penemuan sesosok mayat yang mengapung di aliran Sungai Bengawan Madiun, Senin (8/12) sekitar pukul 09.00 WIB. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, MADIUN - Warga Kelurahan Sogaten, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun digemparkan dengan penemuan sesosok mayat yang mengapung di aliran Sungai Bengawan Madiun, Senin (8/12) sekitar pukul 09.00 WIB.

Begitu laporan masuk, petugas langsung melakukan penyisiran dan sterilisasi area sebelum mengevakuasi jenazah.

Kepala Pelaksana BPBD Kota Madiun Wahyudi menyampaikan jasad tersebut berjenis kelamin laki-laki dan ditemukan tanpa identitas.

Dia menjelaskan, keberadaan mayat pertama kali diketahui seorang saksi pada Minggu (7/12) sekitar pukul 22.30 WIB.

“Saksi langsung melapor ke BPBD Kota Madiun,” ujar Wahyudi.

Setelah menerima laporan itu, BPBD langsung mengerahkan personel dan relawan untuk memantau pergerakan tubuh yang terus terbawa arus.

Tidak lama berselang, informasi dari warga menyebutkan jenazah sempat melewati Jembatan Patihan sekitar pukul 23.00 WIB.

Mengingat kondisi penerangan yang minim dan debit air yang deras, BPBD berkoordinasi dengan PMI Kota Madiun, Polsek Manguharjo, serta Polres Madiun Kota untuk melakukan pemantauan lebih lanjut dan menyiapkan proses evakuasi.

