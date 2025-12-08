Banjir Lahar Semeru Rendam 13 Rumah, Warga Sumberlangsep Mengungsi ke Perbukitan

jatim.jpnn.com, LUMAJANG - Banjir lahar hujan disertai material vulkanik Gunung Semeru menerjang Dusun Sumberlangsep, Desa Jugosari, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Akibatnya, 13 rumah warga, satu warung, dan satu masjid terendam lumpur.

Kepala Pelaksana BPBD Lumajang, Isnugroho, mengatakan kejadian tersebut terjadi pada Sabtu (6/12) sore.

"Data awal sebanyak 13 rumah, satu masjid, dan satu warung di Dusun Sumberlangsep, Desa Jugosari, Kecamatan Candipuro yang terdampak lahar Semeru," kata Isnugroho, Minggu (7/12).

Belasan rumah yang terdampak diketahui milik Karmani, Poniman, Arifin, Suhartono, Ajinal Yusuf, Gundut Sugito, Hidayat, KH Senamin, Budiana, Matsaleh, Dedi, Mayar, dan Jumali, yang seluruhnya merupakan warga RW 06 Dusun Sumberlangsep.

Selain merendam rumah, banjir lahar juga mengubur tiga sepeda motor milik warga akibat material lumpur yang cukup tebal.

"Selain rumah, ada tiga motor warga yang terpendam lumpur pascabanjir lahar hujan disertai material vulkanik Semeru yang menerjang kawasan Dusun Sumberlangsep pada Sabtu (6/12) sore," jelasnya.

Baca Juga: 9 KK Terdampak Akibat Banjir Lahar Dingin Semeru Terjang 2 Desa di Lumajang

BPBD Lumajang telah menyalurkan bantuan logistik bagi warga terdampak dan terus melakukan distribusi kepada warga yang sempat terisolasi.

"Hari ini kami juga mengirimkan bantuan untuk warga di Dusun Sumberlangsep yang terisolasi agar kebutuhan makanan dan lainnya terpenuhi," katanya.