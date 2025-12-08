Cuaca Malang Hari ini, Pagi Sampai Malam Gerimis Mengguyur Kawasan Ini

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Sabtu (6/12) untuk kota maupun kabupatennya.

Pagi sampai malam Kedungkandang hujan ringan atau gerimis. Kawasan lainnya berawan.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Pagi sampai malam gerimis mengguyur Jabung, Kasembon, Lawang, Ngantang, Pakis, Pujon, dan Tumpang. Kawasan lainnya cerah berawan hingga berawan dan berangin.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota dan Kabupaten Malang selama seharian berada di 18-28 derajat celsius.

Untuk kecepatan angin dominan dari timur menuju tenggara dengan kecepatan 2-12 kilometer per jam.

Demikian ramalan cuaca di Malang hari ini. Selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)