Cuaca Jawa Timur 8 Desember 2025, Pagi Sampai Malang Wilayah Berikut Gerimis

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Senin (8/12).

Paginya hujan ringan atau gerimis mengguyur Bojonegoro, Probolinggo, dan Tuban. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Siangnya gerimis masih mengguyur Bojonegoro, Probolinggo, dan Tuban. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Sorenya Bojonegoro, Probolinggo, dan Tuban gerimis. Wilayah lainnya cerah berawan dan berawan.

Malamnya Bojonegoro, Probolinggo, dan Tuban masih gerimis. Beberapa jam kemudian cerah berawan dan berawan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di angka 17-31 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 1-15 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca hari ini untuk seluruh kabupaten dan kota di Jatim.