PNF Award 2025 Apresiasi Pegiat Pendidikan Nonformal di Sidoarjo

jatim.jpnn.com, SIDOARJO - Panggung Penganugerahan Pendidikan Nonformal (PNF) Award 2025 digelar meriah di Ballroom Hotel Aston Sidoarjo, Sabtu (6/12) malam.

Acara yang diinisiasi Forum Komunikasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (FK PKBM) Sidoarjo ini menjadi ajang apresiasi bagi para pegiat pendidikan nonformal yang selama ini berperan penting dalam pemerataan layanan pendidikan di masyarakat.

Ketua FK PKBM Sidoarjo Jainul Rahmat Aripin mengatakan PNF Award telah menjadi agenda tahunan yang selalu dinantikan oleh keluarga besar pendidikan nonformal. Memasuki tahun kedua pelaksanaan, penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi tertinggi atas dedikasi para tutor, pengelola PKBM, hingga mitra kebijakan.

“PNF Award adalah penghargaan atas kerja keras seluruh unsur pendidikan nonformal—mulai tutor, guru, pengelola PKBM hingga mitra kami di legislatif,” ujar Jainul.

Pada PNF Award 2025, Ketua DPRD Sidoarjo H Abdillah Nasih dianugerahi Tokoh Pelopor Pendidikan Nonformal. Penghargaan ini diberikan atas kontribusinya dalam memperjuangkan insentif pendidik, penguatan kebijakan PKBM, serta keberpihakan terhadap pendidikan nonformal.

“Siapa pun yang telah bersinergi memajukan pendidikan nonformal patut kita apresiasi. Harapan kami, penghargaan ini menjadi pemantik untuk memperkuat kolaborasi ke depan,” ucap Jainul.

Dia juga menyoroti perkembangan positif pendidikan nonformal di Sidoarjo. Sejak 2019, minat masyarakat terhadap layanan PKBM terus meningkat karena model pembelajaran yang fleksibel dan terbuka bagi semua usia. Namun tantangan masih ada, terutama keterbatasan dukungan insentif dari APBD.

“Dari 53 PKBM yang beroperasi, belum semuanya mendapatkan dukungan insentif. Guru dan tutor jumlahnya sangat banyak, tapi kuotanya masih terbatas. Ke depan kami berharap bisa ditambah,” ungkapnya.