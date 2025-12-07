JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini 2 Inovasi UM Surabaya Tembus SIGMA Asia 2025, Angkat Isu Stunting & Kesehatan Mental

2 Inovasi UM Surabaya Tembus SIGMA Asia 2025, Angkat Isu Stunting & Kesehatan Mental

Minggu, 07 Desember 2025 – 14:09 WIB
2 Inovasi UM Surabaya Tembus SIGMA Asia 2025, Angkat Isu Stunting & Kesehatan Mental - JPNN.com Jatim
UM Surabaya mengirim dua inovasi kesehatan digital, Emo-Safe dan GEN-C, ke SIGMA Asia 2025 di Hong Kong. Aplikasi ini mengangkat isu kesehatan mental remaja dan pencegahan stunting. Foto: Dok. UM Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Universitas Muhammadiyah Surabaya (UM Surabaya) kembali mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional.

Sebanyak dua inovasi digital milik Research Center for Community Health and Artificial Intelligence (RECHAI) lolos untuk dipresentasikan dalam The SIGMA Asia Regional Conference 2025 di Hong Kong Polytechnic University, pada 5–6 Desember 2025.

Dua inovasi tersebut yakni Emo-Safe, aplikasi penguatan kesehatan mental remaja berbasis ketahanan keluarga, serta GEN-C (Generasi Emas, Cegah Stunting), platform pendamping ibu dengan anak di bawah dua tahun untuk pencegahan stunting, khususnya di wilayah pedesaan.

Baca Juga:

Aplikasi Emo-Safe dilengkapi fitur edukasi kesehatan mental, pemantauan emosi, hingga modul komunikasi interaktif untuk memperkuat hubungan orang tua dan remaja. Sementara GEN-C menyediakan panduan gizi, pengingat jadwal MP-ASI, serta pemantauan tumbuh kembang yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat akar rumput.

Direktur Eksekutif RECHAI, Idham Choliq, yang tampil sebagai oral presenter, menyebut terpilihnya dua inovasi tersebut menjadi bukti bahwa riset dari Surabaya mampu bersaing di level global.

“Terpilihnya Emo-Safe dan GEN-C menunjukkan bahwa riset keperawatan, kesehatan masyarakat, dan kecerdasan buatan bisa melahirkan solusi nyata untuk persoalan kesehatan mental remaja dan stunting,” ujar Idham, Minggu (7/12).

Baca Juga:

Menurut dia, partisipasi dalam forum internasional ini juga membuka peluang kolaborasi riset lintas negara.

“Kami ingin memperkaya fitur aplikasi dengan wawasan global agar manfaatnya semakin luas bagi keluarga Indonesia,” katanya.

UM Surabaya mengirim dua inovasi kesehatan digital, Emo-Safe dan GEN-C, ke SIGMA Asia 2025 di Hong Kong.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   UM Surabaya inovasi mahasiswa SIGMA Asia 2025 inovasi kesehatan digital RECHAI UM Surabaya berita pendidikan

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU