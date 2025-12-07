Buka Mapamnas XV, Wamendagri Dorong Kolaborasi Antarperusahaan Air Minum Ditingkatkan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mendorong kolaborasi antar perusahaan air minum di berbagai daerah, ditingkatkan.

Pengarahan tersebut disampaikan seusai membuka Musyawarah Antar-Perusahaan Air Minum Nasional (MAPAMNAS) XV, Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (PERPAMSI) di Hotel Wyndham Surabaya, Sabtu (6/12).

Menurutnya, hal yang menjadi tantangan adalah cara koordinasi efektif antarperusahaan air minum. Sebab, pemerintahan efektif adalah cara menjadikan BUMD lebih baik.

“Kepemimpinan Perpamsi periode selanjutnya tidak terlalu birokratif, dan fokus pada peningkatan pelayanan,” ujar Bima.

Mantan Wali Kota Bogor tersebut menilai forum ini menjadi momentum penting bagi BUMD Air Minum seluruh Indonesia untuk Transformasi Air Minum untuk memperkuat arah kebijakan.

Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin yang hadir dalam acara tersebut menyampaikan pentingnya pembuatan Rancangan Undang-Undang (RUU) BUMD Air Minum.

Pada acara ini, Ketua Dewan Pengawas Perpamsi Hasanuddin Kamal menuturkan Mapamnas XV mengusung tema Transformasi Sektor Air Minum Menuju Swasembada Air dan Indonesia Emas 2045.

“Tema ini mencerminkan komitmen memperkuat penyediaan air minum aman, memperluas cakupan layanan, dan merespons tantangan jangka panjang seperti perubahan iklim serta keterbatasan sumber air baku,” kata Hasanuddin.