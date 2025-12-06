JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Cegah Banjir Terulang, BPBD Kota Malang Susun Peta Rawan Bencana

Cegah Banjir Terulang, BPBD Kota Malang Susun Peta Rawan Bencana

Sabtu, 06 Desember 2025 – 12:07 WIB
Cegah Banjir Terulang, BPBD Kota Malang Susun Peta Rawan Bencana - JPNN.com Jatim
Wali Kota Malang Wahyu Hidayat meninjau proses pengerukan sedimentasi di salah satu sungai di Kota Malang, Jawa Timur, Jumat (5/12/2025). ANTARA/HO-Pemkot Malang

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Malang tengah menyusun peta rawan bencana sebagai upaya mempercepat proses mitigasi di tingkat kewilayahan.

“Petanya sedang kami susun untuk warga yang tinggal di daerah rawan bencana. Ini akan menjadi bahan mitigasi bagi pejabat kewilayahan dan kami,” kata Kepala Pelaksana BPBD Kota Malang Prayitno, Jumat (5/12).

Prayitno menjelaskan setelah rampung, peta tersebut akan langsung didistribusikan ke seluruh pejabat wilayah, mulai dari camat, lurah, hingga ketua RT dan RW.

Baca Juga:

Menurutnya, keberadaan peta rawan bencana sangat penting agar setiap wilayah memiliki panduan ketika muncul potensi bencana.

Apabila setiap wilayah sudah pegang peta, saat terjadi potensi bencana bisa langsung mengambil langkah cepat, mulai dari desain alur evakuasi, penentuan titik pengungsian, sampai mitigasi sosial dan struktural.

Penyusunan peta ini sekaligus menjadi langkah BPBD Kota Malang untuk mengefektifkan upaya penanggulangan bencana, termasuk banjir.

Baca Juga:

Sebab, pada Kamis (4/12), sebanyak 39 titik di tiga kecamatan, yakni Sukun, Blimbing, dan Lowokwaru, sempat dilanda banjir akibat hujan deras.

Dari peta tersebut, pejabat wilayah bersama masyarakat juga akan memetakan penyebab terjadinya bencana, apakah karena persoalan drainase atau faktor lain.

BPBD Kota Malang menyusun peta rawan bencana untuk mempercepat mitigasi wilayah, menyusul banjir di 39 titik yang tersebar di tiga kecamatan.
Sumber Antara
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   banjir banjir malang peta rawan bencana bpbd kota malang mitigasi bencana

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU