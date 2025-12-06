Cuaca Malang Hari ini, Siang Hingga Malam Kawasan Berikut Gerimis, Siap-Siap Jas Hujan
jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Sabtu (6/12) untuk kota maupun kabupatennya.
Paginya cerah hingga berawan di seluruh kawasan.
Siang sampai malam cerah berawan dan berawan di seluruh kawasan.
Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.
Paginya cerah hingga berawan di seluruh kawasan.
Siang dan sore gerimis mengguyur Karangploso, Kromengan, Ngajum, Poncokusumo, Pujon, Wagir, dan Wonosari. Kawasan lainnya cerah berawan dan berawan.
Malamnya gerimis mengguyur Karangploso, Kromengan, Ngajum, Ngantang, Poncokusumo, Pujon, Wagir, dan Wonosari. Kawasan lainnya cerah hingga berawan dan berangin.
BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota dan Kabupaten Malang selama seharian berada di 17-29 derajat celsius.
Berikut ramalan cuaca Malang hari ini. Gerimis mengguyur sejumlah kawasan di wilayah kabupaten.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News