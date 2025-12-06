Cuaca Malang Hari ini, Siang Hingga Malam Kawasan Berikut Gerimis, Siap-Siap Jas Hujan

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Sabtu (6/12) untuk kota maupun kabupatennya.

Paginya cerah hingga berawan di seluruh kawasan.

Siang sampai malam cerah berawan dan berawan di seluruh kawasan.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Paginya cerah hingga berawan di seluruh kawasan.

Siang dan sore gerimis mengguyur Karangploso, Kromengan, Ngajum, Poncokusumo, Pujon, Wagir, dan Wonosari. Kawasan lainnya cerah berawan dan berawan.

Malamnya gerimis mengguyur Karangploso, Kromengan, Ngajum, Ngantang, Poncokusumo, Pujon, Wagir, dan Wonosari. Kawasan lainnya cerah hingga berawan dan berangin.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota dan Kabupaten Malang selama seharian berada di 17-29 derajat celsius.