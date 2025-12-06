Cuaca Surabaya Hari ini, Siang Sampai Malam Kawasan Berikut Potensi Gerimis

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Surabaya hari ini, Sabtu (6/12).

Paginya cuaca di seluruh kawasan cerah berawan dan berawan.

Siangnya hujan ringan atau gerimis mengguyur Dukuh Pakis, Gayungan, Jambangan, Karang Pilang, Lakarsantri, Sambikerep, Sukomanunggal, dan Wiyung. Kawasan lainnya cerah berawan dan berawan.

Sorenya gerimis masih mengguyur mengguyur Dukuh Pakis, Gayungan, Jambangan, Karang Pilang, Lakarsantri, Sambikerep, Sukomanunggal, dan Wiyung. Kawasan lainnya berawan.

Malamnya gerimis masih mengguyur mengguyur Dukuh Pakis, Gayungan, Jambangan, Karang Pilang, Lakarsantri, Sambikerep, Sukomanunggal, dan Wiyung. Beberapa jam kemudian berawan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota Surabaya selama seharian berada di 24-31 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 6-11 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca di Surabaya hari ini, selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)