Cuaca Jawa Timur 6 Desember 2025, Siang Sampai Malam Gerimis di Wilayah Berikut

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Sabtu (6/12).

Paginya cuaca di seluruh kawasan cerah hingga berawan.

Siangnya hujan ringan atau gerimis mengguyur Bangkalan, Bondowoso, Jombang, Kota Batu, Lamongan, Mojokerto, Probolinggo, Sampang, dan Situbondo. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Sorenya hujan lebat disertai petir melanda Pasuruan. Gerimis mengguyur Bangkalan, Bondowoso, Jombang, Lamongan, Mojokerto, Probolinggo, Sampang, dan Situbondo. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Malamnya gerimis mengguyur Bangkalan, Bondowoso, Jombang, Kota Batu, Lamongan, Mojokerto, Probolinggo, Sampang, dan Situbondo. Wilayah lainnya cerah berawan dan berawan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di angka 17-32 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 3-17 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca hari ini untuk seluruh kabupaten dan kota di Jatim. Selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)