JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Lahar Dingin Semeru Lumpuhkan Akses 2 Desa di Candipuro, Warga Mengungsi Sementara

Lahar Dingin Semeru Lumpuhkan Akses 2 Desa di Candipuro, Warga Mengungsi Sementara

Jumat, 05 Desember 2025 – 22:25 WIB
Lahar Dingin Semeru Lumpuhkan Akses 2 Desa di Candipuro, Warga Mengungsi Sementara - JPNN.com Jatim
Hujan deras yang mengguyur kawasan Gunung Semeru pada Jumat (5/12) memicu banjir lahar dingin yang menerjang dua desa di Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, LUMAJANG - Hujan deras yang mengguyur kawasan Gunung Semeru pada Jumat (5/12) memicu banjir lahar dingin yang menerjang dua desa di Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang.

Sembilan rumah warga dan satu tempat usaha tercatat terdampak material lumpur yang terbawa dari jalur aliran sungai.

Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Jatim Satriyo Nurseno menjelaskan hujan lebat mulai mengguyur area Semeru sekitar pukul 10.55 WIB.

Baca Juga:

Curah hujan dengan intensitas tinggi memicu pergerakan material bekas Awan Panas Guguran (APG) yang masih mengendap di sepanjang jalur aliran sungai.

“Material panas bekas APG yang mengendap di sepanjang jalur, tergerus oleh lahar hujan dengan amak 30 mm melewati DAS Rejali,” ujar Satriyo, Jumat (5/12).

Limpasan lahar dingin kemudian menyapu permukiman di Dusun Sumberlangsep, Desa Jugosari, serta wilayah Kajar Kosong di Dusun Kebondeli Selatan, Desa Sumberwuluh.

Baca Juga:

Endapan lumpur menutup jalan utama menuju Desa Jugosari sehingga akses sementara terputus.

“Akses jalan utama ke Desa Jugosari terputus akibat endapan material, namun terdapat jalur alternatif dengan jarak tempuh yang lebih jauh,” katanya.

Dua desa di Kecamatan Candipuro terkena banjir lahar dingin Semeru
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   Gunung Semeru lahar dingin banjir lahar dingin lahar dingin semeru

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU