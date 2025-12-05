Legion Tab Gen 3 Jadi Console Gaming Seru Buat Mabar dan Personal Playtime

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Lenovo Legion Tab Gen 3 hadir menjawab kebutuhan gamer modern. Tablet gaming ini tidak hanya mengutamakan performa, tetapi memaksimalkan pengalaman mobile gaming yang bertenaga dengan fleksibilitas tinggi sehingga gamer bisa menikmati kualitas terbaik di mana saja.

Perangkat tersebut tidak hanya menawarkan performa bertenaga, tetapi juga fleksibel dan nyaman digunakan serta menawarkan portabilitas maksimal selaras dengan semangat ‘Reach Your Impossible’, perangkat ini dirancang untuk menembus batas bermain: menghadirkan game kelas tinggi kapan pun dan di mana pun-mulai dari personal playtime hingga sesi nongkrong bareng teman.

“Lenovo Legion Tab Gen 3 hadir sebagai jawaban atas gaya hidup gamer yang makin mobile dan kompetitif. Kami percaya pengalaman gaming maksimal tidak harus terbatas di ruang tertutup-gamer harus bisa mabar di hangout spot favorit atau menikmati playtime personal dimana saja. Dengan perangkat ini, para gamer dapat membawa performa tinggi, kreativitas, dan semangat kompetitif ke manapun tanpa kompromi.” kata Consumer Lead Lenovo Indonesia Santi Nainggolan.

Lenovo Legion Tab Gen 3 bukanlah sebuah tablet gaming biasa. Performanya dirancang khusus untuk bisa menghadirkan pengalaman gaming setara konsol dengan format yang lebih ringkas dan mudah dibawa.

Dalam sesi mabar yang seru, prosesor Snapdragon® 8 Gen 3 Mobile Platform menjamin para gamer untuk bisa menikmati performa flagship yang mendukung ray tracing dan refresh rate hingga 165Hz, yang sudah tersedia dalam akses fitur premium Snapdragon Elite Gaming.

Kini para gamer bisa dapat langsung masuk ke game favorit tanpa loading yang lama saat ingin mabar bersama teman-teman. Hal ini karena adanya dukungan RAM 16GB LPDDR5X dan ruang penyimpanan sebesar 512GB.

Dengan begini tidak akan ada lagi waktu terbuang hanya untuk menunggu game selesai dimuat. Tidak hanya itu, para gamer kini bisa makin fokus dalam menikmati game favoritnya tanpa harus khawatir soal performa.

Dengan form factor yang ringkas, ketangguhan performa dan fleksibilitas perangkat mobile gaming, Lenovo Legion Tab Gen 3 cocok menjadi teman mabar atau adu strategi saat berada di tongkrongan atau kafe.