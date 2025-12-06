JPNN.com

Dekorasi Natal Dongkrak UMKM, Surabaya Ramaikan Musim Liburan Lewat Kreativitas Warga

Sabtu, 06 Desember 2025 – 10:35 WIB
Kota Surabaya bersolek dengan pernak-pernik menjelang Natal 2025. Foto: Diskominfo Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Menjelang perayaan Natal, geliat para perajin dekorasi, vendor pencahayaan, hingga pekerja kreatif musiman di Surabaya mengalami peningkatan.

Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tahun ini tidak hanya mempercantik kota dengan dekorasi tematik, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi para pelaku usaha lokal yang terlibat dalam proses pengerjaannya.

Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati DLH Kota Surabaya Myrna Augusta Aditya Dewi mengatakan pemasangan ornamen Natal yang dilakukan di berbagai sudut kota merupakan bagian dari rutinitas tahunan.

Namun, tahun ini kolaborasi dengan sektor usaha dan perajin lokal makin kuat.

“Pemkot Surabaya selalu ikut merayakan setiap hari besar keagamaan dengan dekorasi tematik. Tahun ini, banyak UMKM dekorasi dan kreator lokal yang berperan dalam proses pengerjaannya,” kata Myrna, Jumat (5/12).

Beberapa titik utama pemasangan ornamen, seperti Balai Kota, Balai Pemuda, Tunjungan, hingga Jalan Panglima Sudirman dan Monumen Bambu Runcing, diramaikan dengan pohon Natal, lampu tematik, dan dekorasi berbentuk kado berukuran besar.

Elemen-elemen tersebut merupakan hasil produksi sejumlah vendor lokal yang sudah mendapat pesanan sebelum memasuki Desember.

Selain area pemerintah, berbagai mal, hotel, dan pusat perbelanjaan juga turut memasang dekorasi melalui kerja sama dengan pelaku usaha kreatif setempat.

Pemkot Surabaya mulai memasang pernak pernik Natal di pusat keramaian Kota Pahlawan.
