JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Lansia Ditemukan Tewas Bersimbah Darah di Apartemen Dukuh Pakis, Diduga Bunuh Diri

Lansia Ditemukan Tewas Bersimbah Darah di Apartemen Dukuh Pakis, Diduga Bunuh Diri

Jumat, 05 Desember 2025 – 19:27 WIB
Lansia Ditemukan Tewas Bersimbah Darah di Apartemen Dukuh Pakis, Diduga Bunuh Diri - JPNN.com Jatim
Petugas BPBD Surabaya saat mengevakuasi lansia yang ditemukan tewas di apartemen kawasan Dukuh Pakis, Jumat (5/12). Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Penghuni apartemen di kawasan Dukuh Pakis, Surabaya berinisial LL (60) ditemukan tewas, Jumat (5/12) sekitar pukul 06.00 WIB.

Pria lanjut usia (lansia) itu diduga tewas di lantai dasar setelah nekat melakukan bunuh diri dengan melompat dari balkon apartemen.

Kanit Reskrim Polsek Dukuh Pakis Iptu Gogot Purwanto mengatakan penemuan mayat itu bermula dari kecurigaan salah satu penghuni apartemen.

Baca Juga:

Penghuni tersebut mendengar suara benturan keras yang menghantam lantai dasar.

Setelah dicek, ternyata ada mayat dengan kondisi terlentang bersimbah darah.

Temuan itu kemudian dilaporkan oleh saksi mata kepada sekuriti apartemen setempat.

Baca Juga:

Sekuriti tersebut pun melaporkannya kepada pihak manajemen lalu diteruskan ke Polsek Dukuh Pakis. Tak lama kemudian anggota beserta tim Inafis Polrestabes Surabaya tiba di lokasi kejadian melakukan olah TKP. 

“Hasil olah TKP fisik korban ditemukan mengalami luka patah di bagian rahang atau pipi kanan, tangan bagian kiri patah, kaki kanan-kiri patah, dan hidung patah," ujar Gogot.

Seorang pria lansia ditemukan tewas bersimbah darah di lantai dasar apartemen kawasan Dukuh Pakis, Surabaya.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   penemuan mayat lansia bunuh diri lansia tewas polsek dukuh pakis penemuan mayat surabaya

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU