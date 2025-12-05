Lansia Ditemukan Tewas Bersimbah Darah di Apartemen Dukuh Pakis, Diduga Bunuh Diri

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Penghuni apartemen di kawasan Dukuh Pakis, Surabaya berinisial LL (60) ditemukan tewas, Jumat (5/12) sekitar pukul 06.00 WIB.

Pria lanjut usia (lansia) itu diduga tewas di lantai dasar setelah nekat melakukan bunuh diri dengan melompat dari balkon apartemen.

Kanit Reskrim Polsek Dukuh Pakis Iptu Gogot Purwanto mengatakan penemuan mayat itu bermula dari kecurigaan salah satu penghuni apartemen.

Penghuni tersebut mendengar suara benturan keras yang menghantam lantai dasar.

Setelah dicek, ternyata ada mayat dengan kondisi terlentang bersimbah darah.

Temuan itu kemudian dilaporkan oleh saksi mata kepada sekuriti apartemen setempat.

Sekuriti tersebut pun melaporkannya kepada pihak manajemen lalu diteruskan ke Polsek Dukuh Pakis. Tak lama kemudian anggota beserta tim Inafis Polrestabes Surabaya tiba di lokasi kejadian melakukan olah TKP.

“Hasil olah TKP fisik korban ditemukan mengalami luka patah di bagian rahang atau pipi kanan, tangan bagian kiri patah, kaki kanan-kiri patah, dan hidung patah," ujar Gogot.