Jawab Tantangan Transfer Kekayaan, Sun Life & CIMB Niaga Luncurkan Proteksi Waris USD

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Indonesia sedang memasuki fase awal transfer kekayaan antar generasi terbesar dalam sejarah, seiring meningkatnya jumlah keluarga mapan (high net worth individual) dan pelaku bisnis sukses dalam satu dekade terakhir. Tantangan baru pun muncul, yakni bagaimana memastikan kekayaan dan nilai keluarga tetap bertahan lintas generasi.

Menjawab tantangan itu, PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life Indonesia) bersama PT Bank CIMB Niaga Tbk meluncurkan dua inovasi produk asuransi berdenominasi dolar AS, yakni X-Tra Proteksi Waris USD dan Asuransi Sun Prosperity Prime (Si Super).

X-Tra Proteksi Waris USD dihadirkan sebagai solusi perlindungan jiwa untuk memperkuat resiliensi ekonomi lintas generasi melalui manfaat proteksi dan uang pertanggungan yang terus meningkat sesuai kebutuhan nasabah. Sementara itu, Sun Prosperity Prime (Si Super) menawarkan manfaat tunai tahunan sejak tahun pertama untuk mendukung berbagai tujuan keuangan, mulai dari pendidikan hingga persiapan pensiun.

Presiden Direktur Sun Life Indonesia Albertus Wiroyo mengungkapkan masih banyak keluarga Indonesia yang berhasil membangun bisnis dan kekayaan namun belum memiliki strategi komprehensif untuk memastikan keberlanjutan ekonomi lintas generasi.

“X-Tra Proteksi Waris USD hadir sebagai fondasi resiliensi ekonomi keluarga yang tidak hanya melindungi, tetapi juga memungkinkan legacy bertumbuh dan berlanjut. Sementara Si Super membantu keluarga merencanakan prioritas finansial jangka pendek hingga panjang,” ujar Albertus dalam keterangan tertulis, Jumat (5/12).

Hal ini sejalan dengan temuan Studi Legacy Planning Sun Life Asia 2025, yang menyebutkan 70 persen keluarga mapan Indonesia memprioritaskan kemapanan finansial, dan 56 persen berharap legacy mendukung pendidikan generasi berikutnya, namun hanya 38 persen yang telah memanfaatkan instrumen perencanaan legacy.

Tantangan tersebut semakin nyata bagi keluarga pelaku bisnis. Tanpa perencanaan suksesi matang, bisnis keluarga berisiko mengalami konflik internal hingga penurunan nilai saat transisi kepemimpinan.

Seiring meningkatnya aktivitas perdagangan internasional dan investasi lintas negara, kebutuhan diversifikasi mata uang juga makin relevan. Data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mencatat simpanan di atas Rp5 miliar tumbuh 9,45% secara tahunan pada Juli 2025, mencerminkan meningkatnya kebutuhan proteksi dan perencanaan waris yang lebih menyeluruh.