Ratusan Peluru Aktif Ditemukan di Dalam Gua Lowo Bojonegoro

jatim.jpnn.com, BOJONEGORO - Ratusan butir peluru terbungkus karung ditemukan didalam Gua Lowo di tepi hutan Desa Sumberarum Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro.

Informasi yang dihimpun, mulanya warga hendak mengambil air dalam gua dan melihat sebuah karung yang disembunyikan dibalik batu.

Rasa penasaran membuat warga mencoba memeriksa isi karung dan ditemukan benda mencurigakan berupa kotak yang dilakban.

Kejadian penemuan benda mencurigakan itu lantas dilaporkan kepada perangkat desa setempat yang selanjutnya diteruskan ke Polsek Dander.

Setelah diambil dan diperiksa, ternyata isi karung ada kotak amunisi berisi ratusan peluru, beberapa magazen, potongan besi, dan popor senjata api.

Ketua RT 32 Dusun Gua Lowo Samson mengungkapkan penemuan ratusan butir peluru itu pertama kali dilaporkan pada kamis (4/12) malam.

Baca Juga: Polisi Selidiki Kasus Peluru Nyasar Lansia di Gubeng Surabaya

Menurutnya, ratusan butir peluru itu disimpan dalam karung berwarna hijau yang disembunyikan dibalik batu.

"Saat karung itu dibuka dan diperiksa polisi dan TNI (Babinsa dan Bhabinkamtibmas) ternyata isinya peluru," ujar Samson, Jumat (5/12).