Penyebab Harga Minyakita Sering Melebihi HET Terungkap, Ini Penjelasan Kemendag

Jumat, 05 Desember 2025 – 17:40 WIB
Direktur Tertib Niaga Ditjen PKTN Kemendag Mario Josko saat mengecek stok Minyakita di Pasar Pucang Anom, Surabaya, Jumat (5/12). Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kementerian Perdagangan mengungkap salah satu penyebab harga Minyakita di pasaran kerap melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.

Direktur Tertib Niaga Ditjen PKTN Kemendag Mario Josko menyebut persoalan tersebut umumnya dipicu pola distribusi di tingkat pengecer.

Hal itu disampaikan Mario seusai meninjau ketersediaan komoditas minyak goreng jelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru di Pasar Pucang Anom, Surabaya, Jumat (5/12).

“Di beberapa tempat biasanya harga tinggi itu pengambilan dari pengecer ke pengecer. Jadi, diambil dari toko sebelah, dia jual di tokonya, akhirnya dia naikkan,” ujar Mario.

Meski demikian, Mario memastikan stok Minyakita di Surabaya dalam kondisi aman dan harga yang terpantau di pasar masih sesuai HET, yakni Rp15.700 per liter.

“Kalau dari rata-rata nasional memang harga Minyakita relatif stabil dalam sebulan ini. Kami harapkan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) nanti stok tetap terjaga dan harga juga bisa stabil,” katanya.

Untuk mengantisipasi lonjakan permintaan menjelang Natal dan Tahun Baru, pihaknya terus melakukan koordinasi dengan para produsen Minyakita.

Mario mengungkapkan produsen Minyakita yang beroperasi di Surabaya juga menyuplai kebutuhan wilayah Indonesia Timur.

Kemendag mengungkap penyebab harga Minyakita di pasaran kerap melampaui HET akibat distribusi di tingkat pengecer.
