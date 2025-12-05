Hermawan Kartajaya Ungkap Filosofi Punakawan untuk Mental UMKM 2026

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Honorary Founding Chairman Indonesia Marketing Association (IMA) Hermawan Kartajaya menyatakan tahun 2026 akan menjadi era kolaborasi yang jauh lebih kuat seiring pesatnya perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).

Menurut Hermawan, makin canggih AI, manusia justru berpotensi makin bingung jika tidak memperkuat kerja sama.

“Kalau AI makin canggih, tetapi manusianya tidak berkolaborasi, justru akan bingung sendiri. Karena itu, kolaborasi adalah kunci untuk menjadi lebih kuat,” ujar Hermawan dalam Studium Generale Rakernas IMA di Universitas Surabaya (Ubaya), Jumat (5/12).

Hal itu sejalan dengan tema besar yang dia sampaikan, yakni Rising and Collaborating for a Stronger Economy. Hermawan juga menyinggung gelaran MarkPlus Conference yang telah memasuki penyelenggaraan ke-20 dan rutin dihadiri sekitar 5.000 peserta dengan 50 pembicara.

Menurutnya, selain AI, Indonesia juga harus belajar dari perkembangan China. Dia menilai langkah Presiden terpilih Prabowo Subianto yang menaruh perhatian besar pada China sebagai hal yang tepat.

“Kita harus belajar dari China, seperti pesan Nabi Muhammad untuk belajar sampai ke negeri China. Sekarang bukan hanya Barat yang menjadi rujukan,” ucapnya.

Hermawan membeberkan model bisnis yang dia sebut sebagai omni house model, yakni keseimbangan antara marketing sebagai top line, keuangan sebagai bottom line, dan operasional sebagai middle line. Model ini terinspirasi dari filosofi Punakawan dan Pandawa yang nantinya akan dibukukan pada 2027.

Dia mengungkapkan UMKM Indonesia akan menghadapi tantangan berat pada 2026, terutama akibat derasnya masuk perusahaan-perusahaan menengah dan kecil dari China.