Sejumlah Pohon Tumbang, 82 Rumah Rusak Diterjang Angin Kencang di Bondowoso

jatim.jpnn.com, BONDOWOSO - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bondowoso mencatat sebanyak 82 rumah warga di tujuh desa di dua kecamatan rusak diterjang angin kencang disertai hujan deras, Kamis (4/12).

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pelaksana BPBD Bondowoso, Kristianto Putro Prasojo, mengatakan rumah-rumah terdampak tersebar di Desa Jambesari, Sumberjeruk, Pengarang, Tegalpasir, dan Pocanganum, Kecamatan Jambesari, serta Desa Mengok dan Sukokerto, Kecamatan Pujer.

“Hujan dengan intensitas tinggi disertai angin kencang terjadi sekitar pukul 13.30 WIB dan merusak puluhan rumah warga dan sejumlah pohon tumbang,” kata Kristianto saat dikonfirmasi, Kamis (5/12).

Seusai menerima laporan, petugas BPBD langsung melakukan asesmen ke lokasi serta mengevakuasi pohon tumbang yang menimpa rumah warga maupun yang menutup akses jalan desa.

“Namun, untuk pohon tumbang di beberapa titik masih belum bisa ditangani karena kondisi yang tidak memungkinkan dan membahayakan tim gabungan dan akan dilanjutkan pada Jumat (5/12) besok,” ujarnya.

Kristianto menjelaskan tingkat kerusakan rumah bervariasi, mulai rusak ringan, sedang hingga rusak berat akibat tertimpa pohon.

“Mayoritas kerusakan rumah terdampak angin kencang ini di bagian atap rumah dihempas angin disertai hujan deras,” katanya.