Digimaru Bekali Pebisnis Digital Teknik Live Shopping yang Natural dan Menjual

jatim.jpnn.com, JAKARTA - Digimaru bersama Superstar Agency sukses menggelar Workshop Live Shopping Bootcamp di Hotel Ibis Harmoni, Jakarta.

Kegiatan ini mempertemukan kreator, host, serta pelaku bisnis digital yang ingin meningkatkan performa live shopping secara lebih terstruktur, natural, dan berorientasi pada konversi penjualan.

Workshop ini menghadirkan dua mentor utama, yakni Michael Sugiharto dan Andri Firmansyah, yang membawakan materi seputar strategi live commerce yang relevan dengan tantangan industri saat ini.

Pada sesi pembuka, Michael Sugiharto mengajak peserta memahami kembali fondasi utama live shopping yang kerap terabaikan.

Menurut Michael, kesuksesan live bukan ditentukan oleh gimmick atau gaya bicara semata, melainkan oleh struktur live yang mampu menarik perhatian penonton sejak detik pertama.

“Live yang bagus itu bukan soal ramai atau tidak, tetapi bagaimana pembawaannya terarah, natural, dan tetap mengarah pada konversi,” ujar Michael, Jumat (5/12).

Dia menunjukkan bagaimana host profesional mampu menyampaikan pesan secara mengalir tanpa terkesan memaksa. Banyak peserta mengaku mulai memahami penyebab rendahnya traffic live mereka selama ini dan mengetahui aspek yang perlu diperbaiki.

Sesi berikutnya diisi oleh Andri Firmansyah yang membahas pentingnya sisi emosional dan interaksi dalam live shopping. Menurut Andri, faktor utama yang membuat penonton bertahan bukan semata produk yang dijual, melainkan suasana dan kedekatan yang dibangun oleh host.