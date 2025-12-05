Cuaca Malang Hari ini, Pagi dan Siang Berpotensi Gerimis di Kawasan Berikut

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Jumat (5/12) untuk kota maupun kabupatennya.

Paginya cerah dan cerah berawan di seluruh kawasan.

Siang dan sore cerah berawan dan hujan ringan atau gerimis di seluruh kawasan.

Malamnya cerah hingga berawan di seluruh kawasan.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Paginya gerimis mengguyur Jabung, Kasembon, dan Pujon. Kawasan lainnya cerah hingga berawan.

Siangnya gerimis mengguyur Dau, Karangploso, Kasembon, Lawang, Pujon, Singosari, dan Wagir. Kawasan lainnya cerah berawan dan berawan.

Sorenya cerah hingga berawan di seluruh kawasan.