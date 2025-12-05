Cuaca Surabaya Hari ini, Siang dan Sore Siap-Siap Kawasan Ini Bakal Gerimis
jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Surabaya hari ini, Jumat (5/12).
Paginya cuaca di seluruh kawasan cerah hingga berawan.
Siangnya hujan ringan atau gerimis mengguyur Asem Rowo, Benowo, Bubutan, Dukuh Pakis, Gubeng, Jambangan, Karang Pilang, Lakarsantri, Pakal, Sambikerep, Sawahan, Sukomanunggal, Tandes, Tegalsari, Tenggilis Mejoyo, Wiyung, Wonocolo, dan Wonokromo. Kawasan lainnya cerah hingga berawan.
Sorenya gerimis masih mengguyur Asem Rowo, Benowo, Bubutan, Dukuh Pakis, gubeng, Jambangan, Karang Pilang, Lakarsantri, Pakal, Sambikerep, Sawahan, Sukomanunggal, Tandes, Tegalsari, Tenggilis Mejoyo, Wiyung, Wonocolo, dan Wonokromo. Beberapa jam kemudian cerah dan cerah berawan di seluruh kawasan.
Malamnya cerah berawan hingga berawan dan berangin di seluruh kawasan.
BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota Surabaya selama seharian berada di 24-32 derajat celsius.
Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 7-11 kilometer per jam.
Demikianlah ramalan cuaca di Surabaya hari ini, selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)
Redaktur & Reporter : Arry Dwi Saputra
