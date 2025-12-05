Cuaca Jawa Timur 5 Desember 2025, Gerimis & Hujan Lebat di Sejumlah Kawasan Berikut

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Jumat (5/12).

Paginya hujan ringan atau gerimis mengguyur Bondowoso, Kota Probolinggo, Magetan, Pamekasan, Probolinggo, Sampang, Situbondo, dan Sumenep. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Siangnya hujan lebat disertai petir melanda Bojonegoro. Gerimis mengguyur Jombang, Kota Batu, Kota Madiun, Kota Malang, Kota Surabaya, Lamongan,

Gerimis juga mengguyur Madiun, Magetan, Mojokerto, Ngawi, Pasuruan, Ponorogo, Sidoarjo, dan Tuban. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Sorenya Bojonegoro masih hujan lebat disertai petir. Bangkalan, Gresik, Jombang, Kota Batu, Kota Madiun, Kota Malang, Kota Surabaya, Lamongan, Madiun, Magetan, Mojokerto, Ngawi, Pasuruan, Ponorogo, Sidoarjo, Situbondo, Sumenep, dan Tuban. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Malamnya gerimis mengguyur Bangkalan, Bojonegoro, Gresik, Situbondo, dan Sumenep. Wilayah lainnya cerah hingga berawan dan berangin.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di angka 16-32 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 4-14 kilometer per jam.