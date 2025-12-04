Kehilangan Kendali Saat Mendahului, Pemotor Tewas di Jalur Ngawi–Mantingan

jatim.jpnn.com, NGAWI - Kecelakaan maut terjadi di ruas Jalan Ngawi–Mantingan, tepatnya di KM 28–29 wilayah Desa Pengkol, Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi, Kamis (4/12) sore.

Seorang pengendara sepeda motor Honda Beat bernomor polisi AD-5583-BJF dilaporkan tewas di lokasi kejadian.

Kasatlantas Polres Ngawi AKP Yuliana Plantika menyebut peristiwa itu melibatkan sepeda motor korban dan sebuah truk tractor head tronton tengki bernopol W-8130-UO yang dikemudikan Suprapto (42) warga Ngrayun, Ponorogo.

Dari keterangan awal saksi, motor yang datang dari arah barat diduga mencoba menyalip truk di depannya.

Upaya itu gagal karena pengendara kurang menguasai laju kendaraan sehingga motor oleng dan mengenai sisi kanan truk.

“Pengendara tidak bisa mengendalikan motor saat mendahului sehingga terjadi benturan,” ujar Yuliana.

Akibat tabrakan tersebut, korban mengalami luka parah pada bagian kepala dan perut.

Kondisi itu membuatnya meninggal dunia sebelum sempat mendapatkan pertolongan. Jenazah kemudian dibawa ke RSUD Ngawi untuk pemeriksaan medis dan proses identifikasi lebih lanjut.