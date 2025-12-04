7 Truk Bantuan Gerindra Jatim Dikirim untuk Korban Banjir di Sumatera

jatim.jpnn.com, SURABAYA - DPD Partai Gerindra Jawa Timur mengirimkan bantuan makanan dan kebutuhan sehari-hari senilai Rp 805 juta untuk membantu korban bencana banjir di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh.

Bendahara DPD Gerindra Jatim Ferdians Reza Alvisa mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian seluruh kader Gerindra di Bumi Majapahit terhadap musibah yang melanda saudara-saudara di Pulau Sumatera.

“Kita tahu saat ini Indonesia sedang berduka akibat bencana banjir di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Atas instruksi Sekjen DPP Gerindra Bapak Sugiono, seluruh kader Gerindra bergerak untuk membantu,” kata Alvisa di Kantor DPD Gerindra Jatim, Kamis (4/12).

Alvisa mengungkapkan dalam waktu dua hari, dana bantuan dihimpun dari seluruh kader Gerindra Jawa Timur.

“Alhamdulillah, dalam waktu dua hari terkumpul dana Rp 805 juta dari seluruh kader Gerindra Jatim,” ujarnya.

Dia menjelaskan bantuan yang dikirim mayoritas berupa bahan makanan dan kebutuhan pokok, terutama yang siap saji dan mudah dimasak.

“Kami berkomunikasi dengan DPD di Sumatera mengenai kebutuhan di lapangan. Bantuan yang dikirim berupa pop mie, bubur, susu, biskuit, kasur, selimut, cangkul, dan timba. Untuk beras, informasinya sudah cukup melimpah,” jelas Alvisa.

Menurutnya, bantuan tersebut murni hasil gotong royong seluruh kader Gerindra di Jawa Timur dengan harapan dapat meringankan beban para korban bencana.